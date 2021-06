Vaccini, 6 italiani su 10 pronti a spostare le vacanze (Di sabato 26 giugno 2021) L’indagine di Coldiretti sui dati Istat: la tutela della salute priorità degli italiani con solo il 23% che preferisce rimandare il vaccino pur di godersi le ferie Leggi su lastampa (Di sabato 26 giugno 2021) L’indagine di Coldiretti sui dati Istat: la tutela della salute priorità deglicon solo il 23% che preferisce rimandare il vaccino pur di godersi le ferie

Advertising

infoitsalute : Vaccini, 6 italiani su 10 pronti a spostare le vacanze - Agricolae1 : #Vaccini, @coldiretti /@istitutoixe ;, 6 italiani su 10 pronti a spostare #vacanze - BarbaBiancoNero : RT @OrtigiaP: #Crisanti confessa: Italiani usati come cavie: i vaccini sono sperimentali, ai cittadini non è stata detta la verità. In sost… - Mauro73432329 : Giornali italiani ti consiglia: - trimpa48 : RT @VanniCapoccia: @PierluigiBattis Intanto il paragone va fatto con gli altri paesi UE secondo la GB vaccina senza preoccuparsi di seconde… -