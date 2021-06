Vaccini: 2,7 milioni di over60 non hanno fatto la prima dose. La denuncia del governo (Di sabato 26 giugno 2021) Rispetto al report della settimana precedente, in 7 giorni sono stati raggiunti dalla prima dose 15.088 italiani ultraottantenni, 38.478 tra i 70 e i 79 anni, 86.621 tra i 60 e i 69 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 giugno 2021) Rispetto al report della settimana precedente, in 7 giorni sono stati raggiunti dalla15.088 italiani ultraottantenni, 38.478 tra i 70 e i 79 anni, 86.621 tra i 60 e i 69 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : ?? Vaccini. Fonte governo: a luglio in arrivo 14 milioni di dosi tra Pfizer e Moderna - RaiNews : #Vaccini. Ancora 2 milioni e 700 mila gli over 60 che non hanno fatto la prima dose - Agenzia_Ansa : I pediatri: vaccinare i ragazzi. Il documento della Società di Pediatria conferma il sì agli over 12. Nel nostro Pa… - zazoomblog : Vaccini gli esperti avvisano: «In vacanza solo con il richiamo». Ma 27 milioni di over 60 non hanno ancora ricevuto… - FirenzePost : Vaccini: 2,7 milioni di over60 non hanno fatto la prima dose. La denuncia del governo -