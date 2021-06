Usa | comunione a Biden | vescovi fanno marcia indietro su possibilità negarla

(Di sabato 26 giugno 2021) Washington, 26 giu. (Adnkronos/WAshington Post) - Negli Stati Uniti non ci sarà nessuna politica nazionale per negare laa politici cattolici che, come il presidente Joe, non si oppongono alle leggi sull'interruzione di gravidanza. Dopo le tensioni nel mondo cattolico americano, provocate dalla decisione deidi approvare un documento sul "significato dell'eucaristia", la conferenza episcopale ha diffuso un testo di chiarificazione, nel quale si esclude ogni misura in tal senso. "Non vi sarà alcuna politica nazionale sul negare laa politici. L'intenzione è di presentare una chiara ...

Di certo il Papa con questa mossa ricompatta la Chiesa che sbandava a destra, come segnalato negli Usa dove i vescovi hanno dichiarato di non voler dare la comunione al presidente Joe Biden " in ... che il capo della Casa Bianca - il secondo presidente cattolico della storia Usa dopo JF Kennedy - ... Difficile quindi che Gregory neghi la comunione al presidente Biden. Più facile tuttavia che il ... Condividi questo articolo:Washington, 26 giu. (Adnkronos/WAshington Post) – Negli Stati Uniti non ci sarà nessuna politica nazionale per negare la comunione a politici cattolici che, come il president ...