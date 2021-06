Usa | comunione a Biden | vescovi fanno marcia indietro su possibilità negarla 3

(Di sabato 26 giugno 2021) (Adnkronos/WAshington Post) - Lo scorso maggio, il Vaticano aveva avvertito iamericani che la definizione di procedure nei confronti di politici cattolici rischiava di essere divisiva. In appoggio alla sua esortazione il Vaticano aveva citato anche un documento del 2002 firmato da Papa Giovanni Paolo II e dall'allora prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede, il futuro Papa Benedetto XVI. Così alla fine, ihanno scelto una linea più prudente per evitare una frattura.si era sempre mostrato fiducioso in proposito. "E' un fatto privato, non credo che accadrà", aveva detto ai giornalisti, quando gli era ...

Di certo il Papa con questa mossa ricompatta la Chiesa che sbandava a destra, come segnalato negli Usa dove i vescovi hanno dichiarato di non voler dare la comunione al presidente Joe Biden " in ...... che il capo della Casa Bianca - il secondo presidente cattolico della storia Usa dopo JF Kennedy - ... Difficile quindi che Gregory neghi la comunione al presidente Biden. Più facile tuttavia che il ...Condividi questo articolo:Washington, 26 giu. (Adnkronos/WAshington Post) – Negli Stati Uniti non ci sarà nessuna politica nazionale per negare la comunione a politici cattolici che, come il president ...