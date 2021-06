Uomini e Donne, ritocchino estetico per l’ex tronista Jessica Antonini: la foto del prima e del dopo (Di sabato 26 giugno 2021) l’ex tronista di Uomini e Donne Jessica Antonini nelle ultime settimane sta facendo particolarmente discutere per via delle dichiarazioni rilasciate sulla fine della sua storia con l’ex corteggiatore Davide Lorusso. I due si erano conosciuti nel dating show di Canale 5 e Jessica aveva deciso di abbandonare il programma insieme a Davide dopo pochissimo tempo, certa del suo sentimento, ma a distanza di un pò di tempo le cose si sono incrinate e l’ex tronista ha lanciato delle accuse molto pesanti al suo ex ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 giugno 2021)dinelle ultime settimane sta facendo particolarmente discutere per via delle dichiarazioni rilasciate sulla fine della sua storia concorteggiatore Davide Lorusso. I due si erano conosciuti nel dating show di Canale 5 eaveva deciso di abbandonare il programma insieme a Davidepochissimo tempo, certa del suo sentimento, ma a distanza di un pò di tempo le cose si sono incrinate eha lanciato delle accuse molto pesanti al suo ex ...

