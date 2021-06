Una Vita, anticipazioni 27 giugno: la disperazione di Marcia e Camino (Di sabato 26 giugno 2021) La puntata di Una Vita di domenica 27 giugno sarà davvero imperdibile. Le anticipazioni della soap opera spagnola, infatti, segnalano che durante le nozze di Felipe e Genoveva accadranno eventi incredibili destinati a lasciare il segno. Innanzitutto, Marcia scoprirà da César Andrade che Santiago e Genoveva erano in combutta e l'arrivo dell'uomo ad Acacias è stato pianificato proprio dalla Salmeron per impedire il suo matrimonio con l'Alvarez Hermoso. In quel momento, Santiago sopraggiungerà alla stazione di polizia per impedire il colloquio tra Marcia e Andrade, ma il suo tentativo sarà vano. A quel ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 26 giugno 2021) La puntata di Unadi domenica 27sarà davvero imperdibile. Ledella soap opera spagnola, infatti, segnalano che durante le nozze di Felipe e Genoveva accadranno eventi incredibili destinati a lasciare il segno. Innanzitutto,scoprirà da César Andrade che Santiago e Genoveva erano in combutta e l'arrivo dell'uomo ad Acacias è stato pianificato proprio dalla Salmeron per impedire il suo matrimonio con l'Alvarez Hermoso. In quel momento, Santiago sopraggiungerà alla stazione di polizia per impedire il colloquio trae Andrade, ma il suo tentativo sarà vano. A quel ...

Advertising

Pontifex_it : La Caritas può essere una palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assapor… - matteosalvinimi : Grazie all’aiuto di Diego Della Valle e a una scelta del governo Berlusconi del 2011, il Colosseo torna a nuova vit… - emergency_ong : Per Italia e UE, #Libia continua a essere 'partner strategico' e “porto sicuro”. Per noi, di “sicuro” ci sono solo… - bokuaka__ : @bvngeecum tesoro pensa a te stessa per favore, che non meriti di privarti di una cosa che potrebbe renderti felice… - hervnandez : una vita programmata in base al lavaggio dei capelli -