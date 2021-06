“Una donna promettente”: manifesto femminista con Carey Mulligan (Di sabato 26 giugno 2021) Titolo originale: Promising Young Woman Regia: Emerald Fennel Durata: 113’ Genere: Thriller, commedia Interpreti: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge Programmazione: Cinema Valutazione IMDB: 7.5/10 Cassandra Thomas (Carey Mulligan) è sempre stata considerata una giovane donna promettente, anche perché studentessa di medicina, ma un evento ha fatto deragliare la sua vita. Ai tempi dell’università, infatti, la sua migliore amica Nina fu stuprata dal compagno di corso davanti a molti suoi amici, mentre la ragazza era ubriaca: nessuno credette alla versione ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 giugno 2021) Titolo originale: Promising Young Woman Regia: Emerald Fennel Durata: 113’ Genere: Thriller, commedia Interpreti:, Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge Programmazione: Cinema Valutazione IMDB: 7.5/10 Cassandra Thomas () è sempre stata considerata una giovane, anche perché studentessa di medicina, ma un evento ha fatto deragliare la sua vita. Ai tempi dell’università, infatti, la sua migliore amica Nina fu stuprata dal compagno di corso davanti a molti suoi amici, mentre la ragazza era ubriaca: nessuno credette alla versione ...

