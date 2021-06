Umberto Scandola regala a Hyundai il Rally di San Marino

Leggi su rallyeslalom

(Di sabato 26 giugno 2021) Stringe i denti e soffre, che quando capisce che Simone Campedelli non rappresenta più un pericolo per la sua leadership gli lascia il successo delle ultime due PS, badando ad amministrare il vantaggio acquisito fino all’ultimo metro di gara. Poi scoppia in una gioia liberatoria. Si chiude nel segno di