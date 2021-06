Ufo, rapporto intelligence Usa: nessuna spiegazione (Di sabato 26 giugno 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, aveva richiesto all’intelligence americana un rapporto che giungesse ad una conclusione sugli avvistamenti Ufo. La risposta del Pentagono non dà nessuna conclusione ma, involontariamente, o forse volutamente, lascia aperto a nuovi scenari e considerazioni da prendere in atto, per uno degli fenomeni più inspiegabili per l’umanità. Non si esclude difatti nemmeno la presenza aliena. HIKO, NEVADA – SEPTEMBER 20: People gather at a UFO-themed mural before the start of a ‘Storm Area 51’ spinoff event called ‘Area 51 Basecamp’ on September 20, 2019 in Hiko, Nevada. The event is a spinoff from the ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, aveva richiesto all’americana unche giungesse ad una conclusione sugli avvistamenti Ufo. La risposta del Pentagono non dàconclusione ma, involontariamente, o forse volutamente, lascia aperto a nuovi scenari e considerazioni da prendere in atto, per uno degli fenomeni più inspiegabili per l’umanità. Non si esclude difatti nemmeno la presenza aliena. HIKO, NEVADA – SEPTEMBER 20: People gather at a UFO-themed mural before the start of a ‘Storm Area 51’ spinoff event called ‘Area 51 Basecamp’ on September 20, 2019 in Hiko, Nevada. The event is a spinoff from the ...

