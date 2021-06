Ufo | la studiosa Bittarello | “Rapporto Usa o ‘avviso’ al mondo o ammissione esistenza realtà aliene”

(Di sabato 26 giugno 2021) Del dossier del Pentagono sugli Ufo, “la parte più importante sono due righe buttate li nel disordine inconcludente delstesso che bruciano come un avviso, ovvero: gli Uap, Unidentified Aerial Phenomena, rappresentano un pericolo per la sicurezza del volo e potrebbero rappresentare un pericolo più ampio in alcuni casi perché dimostrano una tecnologia aerospaziale rivoluzionaria da parte di un potenziale avversario. Letto tra le righe, se l’ipotesi prima è che la tecnologia aerospaziale rivoluzionaria è già in mano agli americani allora stanno sibillinamente avvisando il resto deldel loro predominio spaziale. Se invece l’ ipotesi verte su ...

Il rapporto Usa sugli Ufo 'rimarrà storico' perchè adesso 'non si potrà più negare l'esistenza del fenomeno'. Lo sottolinea all'Adnkronos Vladimiro ...
Del dossier del Pentagono sugli Ufo, "la parte più importante sono due righe buttate li nel disordine inconcludente del Rapporto stesso che bruciano come un avviso, ovvero: gli Uap, Unidentified Aeria ...