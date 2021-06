Ufo, il rapporto del Pentagono ammette tra le righe: non si potrà più negare che il fenomeno esiste (Di sabato 26 giugno 2021) Era molto atteso dal pubblico. Soprattutto dagli appassionati di fantascienza, ma non solo. E oggi, presentato a Washington, è stato illustrato il rapporto del Pentagono sugli Ufo e che ha coinvolto le Intelligence. Un dossier che, in sostanza, non ha offerto nessuna certezza sugli oltre 140 avvistamenti di «fenomeni aerei non identificati” (Uap) nei cieli degli Stati Uniti. Su 144 segnalazioni registrate dal 2004, solo una è stata poi spiegata: era un grande pallone sgonfio». Ma che di fatto, neanche sforzandosi di leggere troppo la righe, in base al la raccolta e all’analisi degli avvistamenti misteriosi evidenziati nel report, non si ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021) Era molto atteso dal pubblico. Soprattutto dagli appassionati di fantascienza, ma non solo. E oggi, presentato a Washington, è stato illustrato ildelsugli Ufo e che ha coinvolto le Intelligence. Un dossier che, in sostanza, non ha offerto nessuna certezza sugli oltre 140 avvistamenti di «fenomeni aerei non identificati” (Uap) nei cieli degli Stati Uniti. Su 144 segnalazioni registrate dal 2004, solo una è stata poi spiegata: era un grande pallone sgonfio». Ma che di fatto, neanche sforzandosi di leggere troppo la, in base al la raccolta e all’analisi degli avvistamenti misteriosi evidenziati nel report, non si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti non hanno una spiegazione per gli oggetti volanti non identificati, gli Ufo: le indagini condotte n… - sole24ore : Ufo, il rapporto del Pentagono presentato al Congresso. Il contatto con alieni non può essere escluso… - disinformatico : Quel famoso rapporto sugli 'UFO' è in circolazione. Lo sto leggendo. - serz31 : ANALIZZO E TRADUCO IL RAPPORTO DEL PENTAGONO SUGLI UFO - SimMarcbz : RT @disinformatico: Il famoso rapporto militare sugli UFO che tutti aspettavano è stato pubblicato. Gli ufologi piangeranno, come previsto… -