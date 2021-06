Turista 22enne sparito nel lago di Bracciano: ricerche in corso (Di sabato 26 giugno 2021) Turista 22enne sparito nel lago di Bracciano. E’ da ieri mattina che un ragazzo olandese ha fatto perdere le sue tracce: sono ancora in corso le ricerche lago di Bracciano (Screen)Singolare episodio quello capitato nel lago di Bracciano, alle porte di Roma. Un ragazzo olandese di 22 anni è scomparso da ieri mattina, ore 10.30 circa. Il tutto è successo dopo che il ragazzo aveva confidato ad un amico, accampato con lui in zona, che avrebbe fatto una nuotata in direzione di Trevignano Romano all’altezza ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021)neldi. E’ da ieri mattina che un ragazzo olandese ha fatto perdere le sue tracce: sono ancora inledi(Screen)Singolare episodio quello capitato neldi, alle porte di Roma. Un ragazzo olandese di 22 anni è scomparso da ieri mattina, ore 10.30 circa. Il tutto è successo dopo che il ragazzo aveva confidato ad un amico, accampato con lui in zona, che avrebbe fatto una nuotata in direzione di Trevignano Romano all’altezza ...

