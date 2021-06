Trucco genderless: il makeup inclusivo che celebra il Pride 2021 e la comunità LGBTQ+ (Di sabato 26 giugno 2021) Un’industria cosmetica in cui la clientela tipo era donna, bianca e sui 35 anni circa. Un tempo sempre più lontano, fortunatamente, perché oggi il Trucco è genderless. Finalmente, infatti, la bellezza sta diventando arcobaleno. Accogliendo e celebrando ogni identità di genere e orientamento sessuale come solo il makeup sa fare. A trionfare è, infatti, una visione del Trucco genderless, in cui il makeup diviene pura arte. Fatta per stupire, creare, esprimersi. Al di là, naturalmente, stagli stereotipi o degli standard della società. Proprio come per la manicure da ... Leggi su amica (Di sabato 26 giugno 2021) Un’industria cosmetica in cui la clientela tipo era donna, bianca e sui 35 anni circa. Un tempo sempre più lontano, fortunatamente, perché oggi il. Finalmente, infatti, la bellezza sta diventando arcobaleno. Accogliendo endo ogni identità di genere e orientamento sessuale come solo ilsa fare. A trionfare è, infatti, una visione del, in cui ildiviene pura arte. Fatta per stupire, creare, esprimersi. Al di là, naturalmente, stagli stereotipi o degli standard della società. Proprio come per la manicure da ...

