Travaglio a La7: “Nel M5s non si capisce più niente. Se Conte rifiuta il ruolo di leader, il Movimento si inabissa. Grillo? Un disastro” (Di sabato 26 giugno 2021) “Lo scontro tra Conte e Grillo? Cacciari dice che è necessario che si ricomponga perché è esperto di logica. Ma qui siamo in un manicomio. Non si capisce più niente: sia che sia lucido, sia che non lo sia, Grillo è un disastro”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, si pronuncia sulla disputa Conte-Grillo e sul caso nel M5s, analizzando nel dettaglio la cronistoria dei fatti accaduti. Sul dietrofront di Grillo, osserva: “Ha sparato a zero come se fosse in uno show, facendo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) “Lo scontro tra? Cacciari dice che è necessario che si ricomponga perché è esperto di logica. Ma qui siamo in un manicomio. Non sipiù: sia che sia lucido, sia che non lo sia,è un”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, si pronuncia sulla disputae sul caso nel M5s, analizzando nel dettaglio la cronistoria dei fatti accaduti. Sul dietrofront di, osserva: “Ha sparato a zero come se fosse in uno show, facendo un ...

Advertising

fattoquotidiano : Letta a La7: “In questo esecutivo ci sentiamo a casa nostra”. E Travaglio replica: “È il governo di Draghi e dei pa… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Stato di emergenza? Non c’entra niente coi poteri del governo. Draghi è una persona seria e non a… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Nel M5s non si capisce più niente. Se Conte rifiuta il ruolo di leader, il Movimento si inabissa.… - BunkerPm : @jacopo_iacoboni Finalmente scopriamo che anche Travaglio pensava che DiMaio fosse il burattino di Grillo-2:25 (ma… - Ljuba2000 : RT @La7tv: #ottoemezzo M5S, Marco Travaglio: 'Grillo ha sparato a zero, facendo l'esame del sangue grillino a Conte. A questo punto non si… -