Tour de France | una tifosa espone un cartello e provoca la caduta di 50 ciclisti

(Di sabato 26 giugno 2021) Una scena surreale quella che si è vista alla prima tappa del 108esimode. Quando mancavano 47 chilometri all’arrivo, unasi è sporta con unproprio mentre passavano indo una rovinosache ha coinvolto una cinquantina di biciclette. Non c’erano infatti transenne a separare i supporters dal gruppo. Sul, la scritta «Allez Opi Omi» ovvero «Forza nonno e nonna», scrive il Corriere. A colpire per primo ilè stato Tony Martin, che era in testa al gruppo. Ha perso l’equilibrio ...

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

17.43de, Alaphilippe in giallo La maglia iridata di Julian Alaphilippe si colora di giallo. Il campione francese fa il vuoto sulla Cote de la Fosse aux Loups e vola al traguardo di Landerneau ...La tappa 1 delde2021 , a parte un tentativo di fuga non andato a buon fine, è animata da maxi caduta che finisce per coinvolgere praticamente l'intero gruppo: a causarla una 'tifosa' più interessata a ...Partito il Tour de France con un monologo del Campione del Mondo nel finale mosso di Landerneau; secondo Matthews, attivi Roglic (terzo) e Pogacar, due giganteschi ruzzoloni di gruppo, la dedica di Ju ...E' successo quando mancavano 47 chilometri all'arrivo. Il primo a cadere è stato Tony Martin, in testa. Jasha Sutterlin costretto al ritiro ...