Tour de France, maglia gialla ad Alaphilippe. Maxicaduta nella prima tappa - FOTO (Di sabato 26 giugno 2021) Julian Alaphilippe si esalta nella tappa inaugurale del Tour de France 2021 . Il campione del mondo è la prima maglia gialla della "Grande Boucle", nella frazione da Brest a Landernau per un totale di... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 giugno 2021) Juliansi esaltainaugurale delde2021 . Il campione del mondo è ladella "Grande Boucle",frazione da Brest a Landernau per un totale di...

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del gruppo - ilpost : La caduta dei corridori al Tour de France, a causa del tifo a bordo strada - Eurosport_IT : IL TOUR DE FRANCE INZIA COL BOTTO: ALAPHILIPPE IN GIALLO! ??????????? #Alaphilippe #EurosportCICLISMO #TDF2021 - MATTE1973S : RT @PrimaiLavorator: Sulla rai dai sedicenti professionisti dell'informazione ho sentito dire in 24 ore: -Democrazia economica (Tg) -Gius… - PrimaiLavorator : Sulla rai dai sedicenti professionisti dell'informazione ho sentito dire in 24 ore: -Democrazia economica (Tg) -G… -