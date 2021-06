Tour de France 2021, nessuna frattura per Froome dopo la caduta nella prima tappa (Di sabato 26 giugno 2021) nessuna frattura per Chris Froome dopo la caduta nel finale della prima tappa del Tour de France 2021. A comunicarlo la squadra del campione britannico, giunto al traguardo di Landerneau con circa un quarto d’ora di ritardo dal vincitore Alaphilippe. La Israel Start-Up Nation ha annunciato che gli esami strumentali non hanno messo in evidenza fratture, ad ogni modo i medici monitoreranno Froome nelle prossime ore. Non è quindi certo che il pluri-vincitore della Grande Boucle possa ripartire domattina verso ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021)per Chrislanel finale delladelde. A comunicarlo la squadra del campione britannico, giunto al traguardo di Landerneau con circa un quarto d’ora di ritardo dal vincitore Alaphilippe. La Israel Start-Up Nation ha annunciato che gli esami strumentali non hanno messo in evidenza fratture, ad ogni modo i medici monitorerannonelle prossime ore. Non è quindi certo che il pluri-vincitore della Grande Boucle possa ripartire domattina verso ...

