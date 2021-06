Tour de France 2021 | le pagelle della prima tappa | Julian Alaphilippe maestoso | van der Poel e Van Aert rimandati

(Di sabato 26 giugno 2021)trionfa in solitaria nellafrazione deldee, per il terzo anno consecutivo, veste la maglia gialla. Deludono le aspettative, invece, Mathieu van der, costretto a prendere la salita finale in coda al gruppo dopo aver evitato per un soffio una caduta, e Wout Van, apparso assai imballato. Pogacar e Roglic, nel mentre, si scambiano i primi jab. Di seguito le nostreinaugurale di quest’edizioneGrande Boucle. LE ...

Dopo l'arrivo sul muro di Landerneau nella prima tappa , ilde2021 prosegue nel suo disegno iniziale da Classica del Nord. In programma domenica 27 giugno la seconda tappa da Perros Guirec al Mur de Bretagne di 183 chilometri e sei Cote catalogate ...Dopo le qualifiche degli sport a due e quattro ruote e la prima tappa delde, vinta da Alaphilippe, gli appassionati di sport e soprattutto i tifosi italiani si sono concentrati sulla ...PARIGI. Tutti a terra al Tour de France a 45,6 chilometri dall'arrivo per colpa di una "tifosa" che si sporge troppo in strada, dando le spalle al gruppo. La signora guardava la telecamera per farsi i ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: LA MAXI-CADUTA PER LA FOLLIA DI UNA TIFOSA VIDEO: LA SECONDA MAXI-CADUTA CON CHRIS FROOME COINVOLTO CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2021 LA CRONACA ...