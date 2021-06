“Tiro fuori foto e messaggini” UeD | Jessica Antonini non si ferma e distrugge l’ex fidanzato

(Di sabato 26 giugno 2021) Fa ancora rumore la rottura trae Davide Lorusso di Uomini e Donne. A ufficializzare la rottura è stata la tronista: “Sono stata presa in giro da Davide, che mi ha lasciata all’improvviso senza valide motivazioni. Non si sente più sicuro del nostro rapporto. Non è mai voluto venire a casa mia”, ha rivelatovolto di Uomini e Donne. “Non è mai voluto venire a casa mia” ha detto ancorasu Davide Lorusso al magazine ufficiale di Uomini e Donne, “e anche nell’intimità c’erano dei problemi. Avevamo anche parlato di prendere una casa insieme, ma lui se ne usciva con ...

Advertising

CasaLettori : RT @LaSonia51579085: Libero com'ero stato ieri ho dei centimetri di cielo sotto ai piedi Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori C… - LaSonia51579085 : Libero com'ero stato ieri ho dei centimetri di cielo sotto ai piedi Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuor… - LaPravdania : @dottorbarbieri @Giovaguerrato resti fuori tiro del cecchino, caro - ddorkynclumsy : @Blackaster96 @TTThesearch Va bene!! Al massimo tiro fuori il sito che uso sempre per vedere l'ordine dei tratti???? - gigolo_fi : @BluRubino Ora lo tiro fuori e ... -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro fuori

Il Fatto Quotidiano

... su 32 rigori che gli hanno tirato, ne ha parati 8, altri 3 sono andatie 2 sul palo. Non è ... Sembra ancora di sentire il rumore del traversa dove sbatte ildi Di Biagio, e di vedere in ...Un provvedimento che non sembra spaventare Laura (non è il suo vero nome), di pocodalla ... La signora Maria parlava di "alzare il" per non perdere la posizione guadagnata e descriveva gli ...Uomini e Donne: Jessica Antonini continua a scagliarsi contro il suo ex Davide Lorusso, tirando fuori numerosi retroscena sul suo conto.Kleb Basket Ferrara è lieto di annunciare la firma di Danilo Petrovic per la stagione sportiva 2021/2022. Classe 1999, ala forte di 203 centimetri per 100 chilogrammi serba di ...