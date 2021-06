Tiro con l’arco, Italia sul podio con la coppia mista di compound. Domani Musolesi sfida Ellison nel ricurvo (Di sabato 26 giugno 2021) L’Italia si sblocca dopo cinque giornate e conquista il primo podio in quel di Parigi in occasione della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021 di Tiro con l’arco outdoor. Quest’oggi il programma era riservato alle finali della divisione compound, mentre Domani andranno in scena le sfide decisive del ricurvo con un azzurro (Federico Musolesi) impegnato. Allo stadio Charléty di Parigi, la coppia azzurra mista di compound formata da Paola Natale e Federico Pagnoni si è ben comportata vincendo la ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) L’si sblocca dopo cinque giornate e conquista il primoin quel di Parigi in occasione della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021 diconoutdoor. Quest’oggi il programma era riservato alle finali della divisione, mentreandranno in scena le sfide decisive delcon un azzurro (Federico) impegnato. Allo stadio Charléty di Parigi, laazzurradiformata da Paola Natale e Federico Pagnoni si è ben comportata vincendo la ...

