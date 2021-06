Theo Hernandez rispetta la promessa | capelli rossoneri per la Champions FOTO

(Di sabato 26 giugno 2021) “Se andiamo inLeague mi tingo idi rossonero“. Lo aveva promessoall’inizio della stagione di Serie A che ha regalato al Milan la qualificazione alla prossimaLeague.ta: il terzino sul suo profilo Instagram ha pubblicato unache lo ritrae con i. D’altronde “Le promesse vannote”, come scrive lo stesso ex Real Madrid sui social.Visualizza questo post su ...

1 'Se arriveremo in Champions: mi tingo i capelli di rossonero, con lo stemma del Milan'. A ottobreaveva fatto la sua promessa in caso di qualificazione alla massima competizione europea e ora l'ha mantenuta. Il terzino mancino posta sui social la foto sorridente con la nuova ...Con qualche mese di ritardo, maha mantenuto la parola . Sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto che mostra il nuovo look : "Le promesse vanno rispettate" , recita la didascalia di ...Fra pochi giorni, esattamente l’1 luglio, comincerà ufficialmente il calciomercato estivo 2021. Solo sulla carta però si attende questa data, perché le trattative e ...La promessa rispettata da Theo Hernandez: capelli rossoneri per la Champions League. Ecco le immagini con la nuova tinta del terzino ...