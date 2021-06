The Order 1886, fullscreen e frame-rate sbloccato grazie ad una mod amatoriale (Di sabato 26 giugno 2021) The Order 1886 fu una delle esclusive PlayStation 4 più interessanti dell'epoca per diversi motivi: in aggiunta alla grafica, tutt'ora incredibile e di alto livello, gli sviluppatori di Ready at Dawn optarono per delle scelte stilistiche particolari, in modo da rendere il titolo simile ad un film. Il framerate, ad esempio, venne bloccato a 30fps e fu introdotto il letterboxing, le bande nere sopra e sotto l'immagine, per ricreare un effetto "cinematografico". La direzione artistica era chiara, ma non tutti hanno apprezzato queste limitazioni: ecco perché, sebbene dopo svariati anni, qualcuno è riuscito a sviluppare una mod ... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 giugno 2021) Thefu una delle esclusive PlayStation 4 più interessanti dell'epoca per diversi motivi: in aggiunta alla grafica, tutt'ora incredibile e di alto livello, gli sviluppatori di Ready at Dawn optarono per delle scelte stilistiche particolari, in modo da rendere il titolo simile ad un film. Il, ad esempio, venne bloccato a 30fps e fu introdotto il letterboxing, le bande nere sopra e sotto l'immagine, per ricreare un effetto "cinematografico". La direzione artistica era chiara, ma non tutti hanno apprezzato queste limitazioni: ecco perché, sebbene dopo svariati anni, qualcuno è riuscito a sviluppare una mod ...

Advertising

Eurogamer_it : #TheOrder1886, fullscreen e frame-rate sbloccato grazie ad una mod amatoriale. - reigilgamesh : Marquei como visto Elite - 4x1 - The New Order - AMWClarkLaw : RT @_core_roman_b: Order is the pleasure of the reason; but disorder is the delight of the imagination. / L'ordine è il piacere della ragio… - _core_roman_b : RT @_core_roman_b: Order is the pleasure of the reason; but disorder is the delight of the imagination. / L'ordine è il piacere della ragio… - shelppA : 2. New order no falla nunca :') -