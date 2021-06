Terremoto nel calcio italiano | il Benevento chiede il ripescaggio in Serie A

(Di sabato 26 giugno 2021) E’ una situazione delicata nel campionato diA, in particolar modo a tenere banco è il caso Salernitana. Il club del presidente Lotito si è meritato sul campo la massima categoria, ma è nato il problema della doppia proprietà. Le regole infatti non permettono alla stessa persona di ricoprire il ruolo di presidente di due squadre della stessa categoria, Lotito è presidente sia della Lazio che della Salernitana. La trattativa per la cessione del club non è andata a buon fine ed il club è nelle mani di un trust che dovrà trovare una figura all’altezza per guidare il club. Adesso si dovrà procedere con l’iscrizione, il responso arriverà l’8 luglio. Foto di Mario Taddeo ...

ZiaCandida : RT @autocostruttore: Strasburgo svegliata da due scosse di terremoto, era un test geotermico Nella centrale alsaziana di Fornoche è stata i… - celuschi : RT @autocostruttore: Strasburgo svegliata da due scosse di terremoto, era un test geotermico Nella centrale alsaziana di Fornoche è stata i… - GiancarloPilus1 : RT @autocostruttore: Strasburgo svegliata da due scosse di terremoto, era un test geotermico Nella centrale alsaziana di Fornoche è stata i… - Nicol79938739 : RT @autocostruttore: Strasburgo svegliata da due scosse di terremoto, era un test geotermico Nella centrale alsaziana di Fornoche è stata i… - alessandro1846 : RT @autocostruttore: Strasburgo svegliata da due scosse di terremoto, era un test geotermico Nella centrale alsaziana di Fornoche è stata i… -

...collaborazione con l'Aeronautica Militarecampo della ricerca e soccorso ha evidenziato come "Il CNSAS interviene sempre più spesso durante le grandi emergenze nazionali, come per il......di affrontare le sfide legate alla fase post - pandemia ma anche alla fase di ricostruzione post -e superamento della crisi economica'. Per gli organizzatori "l'iniziativa si pone...E’ una situazione delicata nel campionato di Serie A, in particolar modo a tenere banco è il caso Salernitana. Il club del presidente Lotito si è meritato sul campo la massima categoria, ma è nato il ...La scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 5 del mattino. Indiziati gli scavi di Fonroche Geothermie profondi 5.000 metri, già sospesi una volta. In Italia la tecnica viene usata da Enel sul M ...