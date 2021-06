Tennis, Il sogno di Sonego ad Eastbourne si infrange al tie-break del terzo set (Di sabato 26 giugno 2021) Non è bastata una grande partita a Lorenzo Sonego per aggiudicarsi il torneo di Eastbourne andato all’australiano Alex De Minaur, al quinto titolo in carriera. Sarebbe stata doppietta dopo la vittoria di Matteo Berrettini al Queen’s la scorsa settimana. Il bilancio azzurro nelle otto finali giocate sull’erba è di quattro perse con quella odierna e quattro successi (proprio Eastbourne 2011 con Seppi, Antalya 2019 lo stesso Sonego, Stoccarda 2019 e Queen’s 2021 con Berrettini). Per Lorenzo Sonego è la seconda finale persa in carriera: l’altra sconfitta era arrivata a Vienna lo scorso novembre contro Andrey ... Leggi su velvetmag (Di sabato 26 giugno 2021) Non è bastata una grande partita a Lorenzoper aggiudicarsi il torneo diandato all’australiano Alex De Minaur, al quinto titolo in carriera. Sarebbe stata doppietta dopo la vittoria di Matteo Berrettini al Queen’s la scorsa settimana. Il bilancio azzurro nelle otto finali giocate sull’erba è di quattro perse con quella odierna e quattro successi (proprio2011 con Seppi, Antalya 2019 lo stesso, Stoccarda 2019 e Queen’s 2021 con Berrettini). Per Lorenzoè la seconda finale persa in carriera: l’altra sconfitta era arrivata a Vienna lo scorso novembre contro Andrey ...

