Tennis: Atp Mallorca, Querrey ko e primo titolo sull'erba per Medvedev (2) (Di sabato 26 giugno 2021) (Adnkronos) - Con questo risultato, e i quarti di finale al Roland Garros, Medvedev ha confermato di non essere solo un giocatore da superfici dure. "Mi piace il mio stile non ortodosso" ha detto durante il torneo di Mallorca, "preferisco essere uno fra cento che simile agli altri 99". Se però sulla terra battuta Medvedev sente ancora il bisogno di affinarsi e adattare i suoi schemi, sull'erba i suoi colpi piatti possono rendere molto di più. "Penso di poter giocar bene qui in maniera automatica, naturale" ha spiegato. "Dopo la prima partita con Moutet, credo di aver alzato il mio livello ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) (Adnkronos) - Con questo risultato, e i quarti di finale al Roland Garros,ha confermato di non essere solo un giocatore da superfici dure. "Mi piace il mio stile non ortodosso" ha detto durante il torneo di, "preferisco essere uno fra cento che simile agli altri 99". Se peròa terra battutasente ancora il bisogno di affinarsi e adattare i suoi schemi,i suoi colpi piatti possono rendere molto di più. "Penso di poter giocar bene qui in maniera automatica, naturale" ha spiegato. "Dopo la prima partita con Moutet, credo di aver alzato il mio livello ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, VINCE MATTEO BERRETTINI Battuto in finale Norrie in tre set 6-4, 6-7, 6-3 #SkySport… - SuperTennisTv : ???? Matteo Campione del Queen's Club ???? ?? 5° titolo in carriera ?? 1° in un torneo Atp 500 ?? 2° sull'erba ?? Sconfig… - Coninews : BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ??? Nella finale del Queen's un formidabile @MattBerrettini batte Cameron Norrie 6-4 6-7 6-… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP EASTBOURNE, SONEGO BATTUTO IN FINALE DA DE MINAUR L'australiano vince in tre set (4-6, 6-4, 7-6) #SkySpo… - TV7Benevento : Tennis: Atp Mallorca, Querrey ko e primo titolo sull'erba per Medvedev (2)... -