Teniamo fuori Saman dalla divisione violenta che caratterizza la nostra politica

(Di sabato 26 giugno 2021)e il suo fidanzato erano pakistani, figli dell’Islam, figli di una cultura patriarcale e chiusa. La madre di, il padre, lo zio, il cugino, l’uomo a cui era stata “promessa”, erano pakistani, figli dell’Islam, figli di una cultura patriarcale e chiusa. Tanto basta per dire che un’intera comunità islamica, un’intera religione, un intero popolo non possono essere annoverati tra i potenziali assassini. Dire, come mi è capitato di ascoltare, che tutti i musulmani giustificano gli omicidi patriarcali, obbligano al velo, promuovono i matrimoni combinati, è un falso. I testimonial di questa realtà sono proprio il fidanzato die ...

Advertising

DGC49740861 : Ora sentito un rappresentante leghista al TG3 dire testualmente sul #DDLZan teniamo fuori i bambini dalla propagand… - Giuseppe_Ciraci : @Erica57057397 @doluccia16 La soluzione c'è e dipende da noi. Cominciamo tutti col spegnere certa tv. Teniamo fuori… - xx_Fabrizio_xx : Teniamo la politica fuori dagli stadi: #inginocchiomai - St4tlerWaldorf : Accolita di rancorosi gelosi, avvelenati, sospettosi incazzosi dentro casa compagnoni fuori in strada ci intend… - Gianmar26145917 : RT @susy962: @Gianmar26145917 Devono pur distogliere l’attenzione su questioni decisamente più importanti! Non ne veniamo fuori! Li facciam… -

Ultime Notizie dalla rete : Teniamo fuori

... sia per aggirare l'ostacolo, quando capita, delle colonnine non funzionanti oservizio. ... La maggior parte dei nostri clienti sa chei grattini e viene direttamente da noi una volta che ...... ma se scegliamo una casetta a ridosso di una caletta esclusiva, un po'dal circuito ... Maanche in conto che possiamo incappare nelle ricorrenti bolle africane o in burrasche ...Saman e il suo fidanzato erano pakistani, figli dell’Islam, figli di una cultura patriarcale e chiusa. La madre di Saman, il padre, lo zio, il cugino, l’uomo a cui era stata ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La pandemia non è ancora finita, non ne siamo ancora fuori, vediamo quello che sta succedendo in Gran Bretagna. La pandemia va ancora affrontata con determinazione, a ...