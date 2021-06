Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Michael confesserà a Rosalie che la ama? (Di sabato 26 giugno 2021) Nel corso delle prossime puntate di Tempesta d'amore la storyline incentrata su Rosalie e Michael assicurerà momenti davvero esilaranti, come testimoniano le anticipazioni tedesche. I due sono innamorati l'uno dell'altra, ma il medico ha respinto la Engel in quanto incapace di dimenticare che in passato, proprio mentre erano sul punto di sposarsi, lei lo ha tradito con un altro. Questo errore continua a rappresentare un ostacolo insormontabile per Michael che, però, si è reso conto di essere profondamente innamorato della sua ex compagna al punto che, quando lei gli ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 26 giugno 2021) Nel corso delle prossime puntate did'la storyline incentrata suassicurerà momenti davvero esilaranti, come testimoniano le. I due sono innamorati l'uno dell'altra, ma il medico ha respinto la Engel in quanto incapace di dimenticare che in passato, proprio mentre erano sul punto di sposarsi, lei lo ha tradito con un altro. Questo errore continua a rappresentare un ostacolo insormontabile perche, però, si è reso conto di essere profondamente innamorato della sua ex compagna al punto che, quando lei gli ...

Advertising

SatanNoir2 : @queen_cities @Stella6789 È una tempesta di amore - MicheleIoffredo : @AuroraDallaChie Signore aumenta in me il tuo Amore e il dono della fede per camminare con Te, come Umanità, sul ma… - infoitcultura : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio 2021: Jill vuole fare colpo su Maximilian - infoitcultura : Tempesta d’amore: ha un malore all’improvviso! | È stata avvelenata? - infoitcultura : Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 25 giugno: Erik si contende la foresta con Florian -