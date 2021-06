Tempesta d'amore, anticipazioni 27 giugno: Maja sotto ricatto (Di sabato 26 giugno 2021) A Tempesta d'amore continueranno a tenere banco i battibecchi tra Rosalie e Michael,come rivelano le anticipazionidi domenica 27 giugno. La Engel è ritornata a casa dopo la sua breve vacanza benessere e subito ha cominciato a litigare con il medico per ogni cosa al punto da decidere di lasciare il loro appartamento. Tuttavia, l'uomo farà di tutto per trattenerla e questo farà infuriare ancora di più Rosalie, soprattutto dopo che Michael respingerà Cornelia come nuova potenziale coinquilina. A questo punto, la donna deciderà di dichiarare guerra al suo ex compagno iniziando a fargli dispetti e a provocarlo in tutti i ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 26 giugno 2021) Ad'continueranno a tenere banco i battibecchi tra Rosalie e Michael,come rivelano ledi domenica 27. La Engel è ritornata a casa dopo la sua breve vacanza benessere e subito ha cominciato a litigare con il medico per ogni cosa al punto da decidere di lasciare il loro appartamento. Tuttavia, l'uomo farà di tutto per trattenerla e questo farà infuriare ancora di più Rosalie, soprattutto dopo che Michael respingerà Cornelia come nuova potenziale coinquilina. A questo punto, la donna deciderà di dichiarare guerra al suo ex compagno iniziando a fargli dispetti e a provocarlo in tutti i ...

