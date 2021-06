Super-pole di Vinales ad Assen Poi Quartaro e Bagnaia | buio-Marquez dopo la caduta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 giugno 2021) Maverickha conquistato in MotoGp laposition del Gp di Olanda. Sul circuito diil pilota della Yamaha con il tempo di 1'31'814 ha preceduto di 71 millesimi l'altra Yamaha di Fabio Quartararo. In prima fila la Ducati di Pecco, a 302 millesimi. A seguire Nakagami, Zarco, Oliveira, Rins, Miller, Aleix Espargaro, Mir, Pol Espargaro e Valentino Rossi, che chiude in dodicesima posizione. Marcla bruttissimadella vigilia, chiude in terz'ultima posizione. "Con la soft davanti mi trovavo molto meglio soprattutto in curva. Sono ...