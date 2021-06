Su Biden i vescovi fanno marcia indietro Cristiano spiega perché

(Di sabato 26 giugno 2021) Cambia il volto della discussione cattolica in America? Leggendo il sito ufficiale della Conferenza Episcopale Cattolica degli Stati Uniti d’America si direbbe proprio di sì. Non è ancora “Addio alle armi” per gli States, ma due importanti mutamenti d’indirizzo sì. A novembre infatti, si era capito dall’esito dell’incontro infuocato deiUsa conclusosi pochi giorni fa, si sarebbe votato un documento sulla coerenza eucaristica dei politici cattolici e sulla preminenza della questione aborto. Era emerso altro, ma questi due punti erano e sono quelli decisiviil Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede aveva raccomandato di non ...

... come il presidente Joe, non si oppongono alle leggi sull'interruzione di gravidanza. Dopo le tensioni nel mondo cattolico americano, provocate dalla decisione deidi approvare un ...un "domanda e risposta" che chiarisce la posizione deicattolici americani sul problema della comunione al presidente Joee dice che "non è mai stata intenzione della conferenza episcopale americana votare o anche discutere sull'eventualità ..."Non vi sarà alcuna politica nazionale sul negare la comunione a politici. L'intenzione è di presentare una chiara comprensione degli insegnamenti della Chiesa e dare maggiore consapevolezza ai fedeli ...Texas (Agenzia Fides) - "Come Pastore, do anche a Lei il benvenuto a nome di Cristo, presente nella nostra comunità di confine in tanti modi meravigliosi, presente nella nostra resilienza, nel nostro ...