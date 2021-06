Starace “Importante ruolo delle aziende per il clima” (Di sabato 26 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le aziende hanno una responsabilità e un ruolo Importante a livello climatico. E’ fondamentale che le aziende dicano la verità su quello che possono fare oggi e che forse potranno fare tra 10, 20 o 30 anni e su cui ancora non hanno il controllo. Possono decidere da che parte stare e non tornare indietro. Bisogna dare l’esempio: vogliamo decarbonizzare? Facciamolo prima noi e poi andiamo a predicare perchè gli altri lo facciano. Senza fiducia o impegni misurabili non è attribuibile o riconoscibile nemmeno la leadership”. Così l’amministratore delegato di Enel, Francesco ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lehanno una responsabilità e una livellotico. E’ fondamentale che ledicano la verità su quello che possono fare oggi e che forse potranno fare tra 10, 20 o 30 anni e su cui ancora non hanno il controllo. Possono decidere da che parte stare e non tornare indietro. Bisogna dare l’esempio: vogliamo decarbonizzare? Facciamolo prima noi e poi andiamo a predicare perchè gli altri lo facciano. Senza fiducia o impegni misurabili non è attribuibile o riconoscibile nemmeno la leadership”. Così l’amministratore delegato di Enel, Francesco ...

Clima: Starace (Enel), serve accordo globale su prezzo CO2 "Manca un accordo globale sul prezzo delle emissioni di carbonio, questo è il tassello che manca. Se non si trova un accordo sul prezzo della C02 si rompe il fronte della lotta ai cambiamenti climatic ...

