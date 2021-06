Sport sotto choc | la campionessa Italiana è morta a soli 22 anni

Leggi su howtodofor

(Di sabato 26 giugno 2021) Il mondoivo trevigiano è in lutto per la prematura scomparsa di Giulia Marin, atleta 22enne di Castelfranco Veneto, mancata venerdì dopo una lunga malattia, un tumore che gli era stato diagnosticato nel 2019. Lascia i genitori, Fabio e Franca, e il fratello, Nicola, che le sono stati sempre vicini in questi mesi tormentati. Giulia aveva compiuto 22lo scorso 6 giugno. Prima della malattia si allenava a Vedelago con coach Fabio Ceccato e faceva parte della squadra Asd Team Treviso. Nel 2018 aveva ricevuto il titolo di «Atleta Trevigiana dell’anno», dopo aver concluso la stagione con due bronzi ai campionati italiani di categoria, nei ...