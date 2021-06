Spagna, Eric Garcia: «Luis Enrique si fida dei giovani, gli sono grato» (Di sabato 26 giugno 2021) Il difensore della Spagna Eric Garcia ha elogiato il lavoro di Luis Enrique con i giovani Eric Garcia, difensore della Spagna appena tornato al Barcellona dopo l’esperienza la Manchester City, al Mundo Deportivo ha parlato dell’esperienza a Euro 2020 della Nazionale spagnola. Luis Enrique – «Ha dimostrato in tutti gli allenamenti che si fida molto dei giovani, ovviamente quando entriamo in campo dobbiamo restituire la fiducia che ci dà. Come ti ho detto, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Il difensore dellaha elogiato il lavoro dicon i, difensore dellaappena tornato al Barcellona dopo l’esperienza la Manchester City, al Mundo Deportivo ha parlato dell’esperienza a Euro 2020 della Nazionale spagnola.– «Ha dimostrato in tutti gli allenamenti che simolto dei, ovviamente quando entriamo in campo dobbiamo restituire la fiducia che ci dà. Come ti ho detto, ...

