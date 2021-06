“Sono gay, i miei genitori mi hanno riempito di amore” Famoso influencer italiano fa coming out. Di chi si tratta (Di sabato 26 giugno 2021) Lo YouTuber ha deciso di fare coming out comunicandolo direttamente tramite i social motwark: ecco di chi si tratta e quello che ha detto! Giovane, solare e coraggioso, Luciano Spinelli è il giovane YouTuber che ha deciso di fare coming out direttamente tramite un video postato sul web. Semplice, ma altrettanto emozionante, il video del ventenne è stato appositamente pensato per raccontare la sua storia a 360°C. Questo video è stata l’occasione per Luciano Spinelli di poter raccontare finalmente che già da quando era un bambino si era accorto di provare qualcosa di diverso e di provare sensazioni diverse da tutti gli altri suoi ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 26 giugno 2021) Lo YouTuber ha deciso di fareout comunicandolo direttamente tramite i social motwark: ecco di chi sie quello che ha detto! Giovane, solare e coraggioso, Luciano Spinelli è il giovane YouTuber che ha deciso di fareout direttamente tramite un video postato sul web. Semplice, ma altrettanto emozionante, il video del ventenne è stato appositamente pensato per raccontare la sua storia a 360°C. Questo video è stata l’occasione per Luciano Spinelli di poter raccontare finalmente che già da quando era un bambino si era accorto di provare qualcosa di diverso e di provare sensazioni diverse da tutti gli altri suoi ...

