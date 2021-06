Sondaggio, secondo il 76% dei votanti, l’Italia avrebbe raggiunto i quarti di Euro 2020 (Di domenica 27 giugno 2021) Stasera Italia-Austria: secondo voi, gli azzurri accederanno ai quarti degli Europei? Sì (76%) No (24%) Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Stasera Italia-Austria:voi, gli azzurri accederanno aideglipei? Sì (76%) No (24%) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

you_trend : In questi giorni si è tornati a parlare del #DDLZan Che opinione ne hanno gli italiani? Secondo un sondaggio… - LoredanaRicchi1 : @angy_angy67 Secondo me lei gli stava facendo la respirazione bocca a bocca dopo che lui aveva visto l'ennesimo son… - Rainberryx22 : sondaggio secondo voi mi ricontatterá si o no - CiroNoEuro : RT @Potemkin959: SONDAGGIO AL VOLO La Nazionale si inginocchia, sì o no? Secondo me sì ma se non si inginocchiasse l'Austria nemmeno loro… - Navarra22946672 : RT @Potemkin959: SONDAGGIO AL VOLO La Nazionale si inginocchia, sì o no? Secondo me sì ma se non si inginocchiasse l'Austria nemmeno loro… -