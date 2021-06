Sondaggio elettorale a Treviglio, per Tura “dati incoraggianti”: per Imeri “conta il voto, noi lavoriamo” (Di sabato 26 giugno 2021) Secondo il Sondaggio commissionato dal Partito Democratico provinciale di Bergamo e realizzato da IndexResearch, a Treviglio la battaglia elettorale sarà questione a due tra il sindaco uscente Juri Imeri e Matilde Tura. Circa 800 le interviste condotte dal 12 al 17 giugno, dalle quali sarebbe emerso un leggero predominio del centrodestra guidato da Imeri (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e civiche) col 47,5% contro il 44,5% di Tura (Pd, Movimento 5 Stelle e alcune civiche). Al primo turno distanti gli altri due candidati: Daniele ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 giugno 2021) Secondo ilcommissionato dal Partito Democratico provinciale di Bergamo e realizzato da IndexResearch, ala battagliasarà questione a due tra il sindaco uscente Jurie Matilde. Circa 800 le interviste condotte dal 12 al 17 giugno, dalle quali sarebbe emerso un leggero predominio del centrodestra guidato da(Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e civiche) col 47,5% contro il 44,5% di(Pd, Movimento 5 Stelle e alcune civiche). Al primo turno distanti gli altri due candi: Daniele ...

