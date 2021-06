Sondaggi politici elettorali oggi 26 giugno 2021: Lega e FdI vicinissimi, li separa solo mezzo punto (Di sabato 26 giugno 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 26 giugno 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Mai così vicini. Lega e Fratelli d’Italia sono a solo mezzo punto di distanza. Un gap ormai ridottissimo, dovuto al continuo calo di consensi da parte del Carroccio e alla contestuale ascesa di Fratelli d’Italia. A rivelarlo è la Supermedia YouTrend per Agi aggiornata al 24 giugno, che analizza come di consueto la media dei principali ... Leggi su tpi (Di sabato 26 giugno 2021)26– Mai così vicini.e Fratelli d’Italia sono adi distanza. Un gap ormai ridottissimo, dovuto al continuo calo di consensi da parte del Carroccio e alla contestuale ascesa di Fratelli d’Italia. A rivelarlo è la Supermedia YouTrend per Agi aggiornata al 24, che analizza come di consueto la media dei principali ...

