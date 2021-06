Solidarietà alla Danzè, la Consulta delle donne: “Settimana prossima manifestazione anti-violenza” (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito del videomessaggio di Giuliana Danzè, giovanissima cantante beneventana, che ha denunciato la violenza subita, Sara Furno, Presidente della Consulta delle donne del Comune di Benevento, e Patrizia Callaro Consigliere delegato alle pari opportunità sottolineano l’importanza della sensibilizzazione verso il tema della violenza sulle donne “La vicenda di Giuliana Danzè deve scuotere le nostre coscienze e ricordarci che non dobbiamo mai abbassare la guardia ma combattere nel nostro quotidiano contro i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito del videomessaggio di Giuliana, giovanissima cantante beneventana, che ha denunciato lasubita, Sara Furno, Presidente delladel Comune di Benevento, e Patrizia Cro Consigliere delegato alle pari opportunità sottolineano l’importanza della sensibilizzazione verso il tema dellasulle“La vicenda di Giulianadeve scuotere le nostre coscienze e ricordarci che non dobbiamo mai abbassare la guardia ma combattere nel nostro quotidiano contro i ...

