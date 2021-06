Sky TG24 Live In Firenze | si chiude l' evento sulle sfide del presente | il racconto

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 26 giugno 2021) È giunta al termine anche la seconda giornata del format che in questa edizione ha portato l’informazione nella città simbolo del Rinascimento. Anche oggi sono stati numerosi i dibattiti e gli ospiti per affrontare il tema "Ledel" e raccontare l’Italia che riparte, l’Europa del piano Next Generation EU e il mondo post Covid