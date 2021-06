Sky TG24 Live in Firenze | la sfida di Bocelli tra arte e impegno DIRETTA

(Di sabato 26 giugno 2021) Seconda giornata del format che in questa edizione porta l’informazione nella città simbolo del Rinascimento. Anche oggi numerosi i dibattiti e gli ospiti per affrontare il tema "Le sfide del presente" e raccontare l’Italia che rip, l’Europa del piano Next Generation EU e il mondo post Covid. Chiusura alle 18, con un'intervista all'ex calciatore della Juventus e della Nazionale, Alessandro Del Piero

Il futuro del Movimento 5 Stelle ha tenuto banco anche a Live in Firenze , l'evento in esterna didedicato alle sfide del presente. Il direttore Giuseppe De Bellis ne ha parlato con l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli e con la direttrice della Nazione Agnese Pini. ...Seconda giornata del format che in questa edizione porta l'informazione nella città simbolo del Rinascimento. Anche oggi numerosi i dibattiti e gli ospiti per affrontare il tema 'Le sfide del presente'...