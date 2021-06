Sky TG24 Live in Firenze, Del Piero: "Italia temuta dagli avversari". DIRETTA (Di sabato 26 giugno 2021) Seconda giornata del format che in questa edizione porta l’informazione nella città simbolo del Rinascimento. Anche oggi numerosi i dibattiti e gli ospiti per affrontare il tema "Le sfide del presente" e raccontare l’Italia che riparte, l’Europa del piano Next Generation EU e il mondo post Covid. Chiusura alle 18, con un'intervista all'ex calciatore della Juventus e della Nazionale, Alessandro Del Piero Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 giugno 2021) Seconda giornata del format che in questa edizione porta l’informazione nella città simbolo del Rinascimento. Anche oggi numerosi i dibattiti e gli ospiti per affrontare il tema "Le sfide del presente" e raccontare l’che riparte, l’Europa del piano Next Generation EU e il mondo post Covid. Chiusura alle 18, con un'intervista all'ex calciatore della Juventus e della Nazionale, Alessandro Del

