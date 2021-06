Sindaco di Cene per 4 mandati | intitolata a Giorgio Valoti la sede provinciale della Lega

(Di sabato 26 giugno 2021) Ladi Bergamo ha intitolato la sua sezione cittadina edi via Cadore al compiantodiper quattro. “Vogliamo ricordare un grande amministratore amato dai suoi cittadini, un grande uomo che lavorava ogni giorno per 24 ore solo per il suo territorio e la sua gente. Un uomo simbolonostrae purtroppo anche simbolotragedia che un anno fa ha colpito il territorio bergamasco, essendo stato una delle prime vittimepandemia che così ...

Advertising

Marzialoreti2 : Vergogna @gualtierieurope se avesse dato retta a Salvini ci sarebbero stati meno morti .con voi avete sottovalutat… - blackhorseie : RT @MarziaLoreti: @LegaSalvini Salvini chiedeva chiusura,voi etichettato semplice influenza.Cene cinesi,fatto passare per razzismo discrimi… - MarziaLoreti : @LegaSalvini Salvini chiedeva chiusura,voi etichettato semplice influenza.Cene cinesi,fatto passare per razzismo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Cene

BergamoNews

Calderoli: "Vogliamo ricordare un grande amministratore amato dai suoi cittadini, un grande uomo che lavorava ogni giorno per 24 ore solo per il suo territorio e la sua gente"Anche quest'anno,sotto le stelle e aperture straordinarie dei principali monumenti fino alle ... "Sempre sabato 26 " spiegano il, Federico Agostinelli, e l'Assessore alla Cultura e Turismo,...CAMPLI - Torna a Campli, dopo il successo dello scorso anno, “borGO! Il weekend è Campli”, il format ideato dall’amministrazione comunale di Campli per la ..."Da parlamentare ho fondato la nazionale deputati. E per portare Berlinguer nel Cuneese ho dovuto portarlo anche allo stadio della Juve" ...