**Sicilia: Musumeci, 'se rischio di rompere il centrodestra non mi ricandido'** (Di sabato 26 giugno 2021) Palermo, 26 giu. (Adnkronos) - "Ho cambiato idea sulla mia ricandidatura perché con la mia squadra vorrei raccogliere il frutto della mia semina. E' chiaro che non voglio rompere il centrodestra ma se il centrodestra dovesse dire con chiarezza che non posso essere io il candidato è chiaro che non sarei sordo e cieco. Farei tre passi indietro. ma qualcuno mi deve spiegare perché". Lo ha detto Nello Musumeci alla kermesse del Governo regionale.

