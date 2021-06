Sicilia | Musumeci “Ricandidatura?Vedremo chi ci vorrà stare”

(Di sabato 26 giugno 2021) “La mia ricandidatura è un tema che al momento non mi riguarda, ci sono altre cose che mi interessano, alla ricandidatura ci sarà tempo per pensarci e vedremo chi ci”. Così il presidente della Regione Nellorispondendo ai giornalisti a margine della kermesse dal titolo “Il governo della Regione – Tre anni di lavoro per la” in corso di svolgimento a Palermo – chiesa di Santa Maria dello Spasimo. vbo/pc/red su Il Corriere della Città.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nelloaprendo l'evento 'Il governo della Regione. Tre anni di lavoro per la', in corso nell'ex chiesa di Santa Maria dello Spasimo ...Il nostro obiettivo è quello di modernizzare lae avere una Regione con le carte in regola'. Alle 17.30 è previsto l'intervento del presidente della Regione Siciliana Nello. Source ...Il governatore dell'Isola, Nello Musumeci non vuole dare troppa considerazione alla questione della propria ricandidatura alla presidenza della Regione Siciliana, ma alla fine una battuta gli "scappa" ...«È stata una stagione economicamente difficile, il governo Musumeci ha destinato tante risorse per venire incontro alle imprese: ristorare tutti i danni ...