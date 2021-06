Shrek terzo | la trama del film in onda alle ore 21 | 20 sabato 26 giugno 2021 su Italia1

Advertising

chiaraveg : e comunque sta sera c’è Shrek Terzo su italia1 - fulvioromano82 : @puremadnss @_roadtosaturn Oh, anche si inginocchiassero tutti, ma tu vuoi mettere Shrek Terzo? Capolavoro indiscusso! - _roadtosaturn : RT @puremadnss: Stasera piuttosto che guardare 11 tipi che rincorrono una palla e neanche vogliono fare il minimo (inginocchiarsi) guardate… - puremadnss : Stasera piuttosto che guardare 11 tipi che rincorrono una palla e neanche vogliono fare il minimo (inginocchiarsi)… - Marti__boo : Stasera fanno shrek terzo il mio prefe ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Shrek terzo

Mediaset Play

va in onda oggi, sabato 26 giugno, su Italia 1 a partire dalle ore 21:20 . Il capolavoro marchiato Dreamworks è visivamente incantevole come i primi due della serie, e il grande orco verde ...Film Stasera in TV di Oggi Sabato 26 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: White Oleander - Oleandro bianco, Mamma Mia!,, Enough - Via dall'incubo, Ossessione senza fine - Frammenti di un incubo, The Guardian - Salvataggio in mare, Non sposate le mie figlie!, The Forger - Il falsario, Tremors, Senti chi ...Shrek Terzo in onda oggi, 26 giugno, su Italia 1 dalle 21:20. Si tratta del terzo capitolo della saga della Dreamworks Animation. Curiosità e trailer.White Oleander - Oleandro bianco, Mamma Mia!, Shrek Terzo, Enough - Via dall'incubo, Ossessione senza fine - Frammenti di un incubo. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Calcio Euro 2020: Italia- ...