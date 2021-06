Sfregio al Roma Pride: in corteo un Cristo Lgbt. Meloni: inaccettabile. Offesi milioni di fedeli (Di sabato 26 giugno 2021) Il Roma Pride parte da Piazza Vittorio e fa subito discutere. Il corteo che portato in strada l’universo Lgbt che, come il copione prevedeva, tra bandiere arcobaleno e mascherine rainbow. Bella Ciao improvvisata qui e là alternata coi successi di Raffaella Carrà, si è aperto con uno striscione che recitava, emblematicamente, “Orgoglio e ostentazione”. E ha invocato, dalla testa alla coda della manifestazione, l’approvazione immediata del Ddl Zan. In una parata che quest’anno, tra le solite rivendicazioni e polemiche, ha infilato cori e insulti contro chi è contrario al dogma gender e al Disegno di legge dell’esponente Pd. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021) Ilparte da Piazza Vittorio e fa subito discutere. Ilche portato in strada l’universoche, come il copione prevedeva, tra bandiere arcobaleno e mascherine rainbow. Bella Ciao improvvisata qui e là alternata coi successi di Raffaella Carrà, si è aperto con uno striscione che recitava, emblematicamente, “Orgoglio e ostentazione”. E ha invocato, dalla testa alla coda della manifestazione, l’approvazione immediata del Ddl Zan. In una parata che quest’anno, tra le solite rivendicazioni e polemiche, ha infilato cori e insulti contro chi è contrario al dogma gender e al Disegno di legge dell’esponente Pd. ...

