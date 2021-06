Serve sangue, ma le fake news frenano i prelievi: 'Quante fesserie, chi si è vaccinato può fare la donazione' (Di sabato 26 giugno 2021) FERMO - Servono sangue , soprattutto zero negativo, e plasma, in Area vasta 4. Come ogni estate, le donazioni calano. Mentre aumenta il bisogno di trasfusioni. Per adesso, il sistema sembra reggere. I ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 26 giugno 2021) FERMO - Servono, soprattutto zero negativo, e plasma, in Area vasta 4. Come ogni estate, le donazioni calano. Mentre aumenta il bisogno di trasfusioni. Per adesso, il sistema sembra reggere. I ...

Advertising

sasaneki_ : parliamo di quella volta in cui avevo 14 anni e mi avevano detto 'vai tra se fai il bagno col ciclo ti si blocca qu… - lonelyghvsts : @ssignvfthetimes abbiamo stesso sangue no non serve che mi spieghi?????????? - buzugao : @GinevraCardinal Ti levi la mascherina e ne esce uno schianto con i capelli mogano e le labbra sangue di piccione :… - Signorasinasce : RT @christian190173: @Signorasinasce Si chiama dermografismo è legato alla presenza di ige nel sangue ad alti livelli, è un fattore allergi… - christian190173 : @Signorasinasce Si chiama dermografismo è legato alla presenza di ige nel sangue ad alti livelli, è un fattore alle… -