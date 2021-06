Sergio Ramos sta già cercando casa: nuova avventura in arrivo (Di sabato 26 giugno 2021) Sergio Ramos è pronto a ripartire dopo l’addio al Real Madrid. L’ex capitano dei Blancos sta già cercando casa a Parigi: tutto fatto col PSG. Dopo l’addio al Real Madrid, lo storico capitano Sergio Ramos è pronto a ripartire. Stavolta, però, lo farà lontano dalla Spagna. Il difensore oramai ex Blancos, dopo aver salutato e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 giugno 2021)è pronto a ripartire dopo l’addio al Real Madrid. L’ex capitano dei Blancos sta giàa Parigi: tutto fatto col PSG. Dopo l’addio al Real Madrid, lo storico capitanoè pronto a ripartire. Stavolta, però, lo farà lontano dalla Spagna. Il difensore oramai ex Blancos, dopo aver salutato e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramos The Athletic: da Sarri a Gianni Vio, le innovazioni del calcio italiano arrivano da bancari frustrati Ce ne sono alcuni che hanno una lettura speciale sui calci piazzati, come Sergio Ramos. Il tempismo è la cosa più importante per concludere un'azione da fermo'. Ha scritto un libro sull'argomento e ...

Dalla Francia: Sergio Ramos cerca casa a Parigi! Commenta per primo Dopo Donnarumma e Hakimi , il PSG ha pronto un altro colpo clamoroso. Secondo Footmercato , infatti, Sergio Ramos sta cercando casa a Parigi. L'ex capitano del Real Madrid non ha rinnovato con i blancos e arriverà a zero nella capitale francese . Se tutti e tre questi acquisti dovessero venire ...

Dalla Francia: Sergio Ramos cerca casa a Parigi! Calciomercato.com Calciomercato Juventus, sta già cercando casa a Parigi Sogni di calciomercato, voglia di vedere dei campioni con addosso la maglia della Juventus. I tifosi bianconeri si aspettano colpi importanti ...

Cristiano Ronaldo non si accontenta: punta un nuovo record col Portogallo Cristiano Ronaldo, dopo l'aggancio ad Ali Daei, ha messo nel mirino un altro storico record: il nuovo traguardo fissato col Portogallo.

