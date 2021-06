Scontro tra barche a Tremezzina: ai domiciliari ragazza belga di 21 ani (Di sabato 26 giugno 2021) E’ agli arresti domiciliari per omicidio colposo e naufragio la ragazza belga di 21 anni, Clea Wuttke, che era alla guida del motoscafo che ieri pomeriggio a Tremezzina si è scontrato con quello di tre universitari comaschi, provocando la morte di Luca Fusi, 22 anni. Il provvedimento, disposto nella casa della sua famiglia a Tremezzina, è stato deciso dal pm Antonia Pavan per evitare un ritorno in patria della ragazza. La giovane era ai comandi del motoscafo battente bandiera belga, su cui c’erano dieci giovani connazionali e che ad alta velocità è andato a schiantarsi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 giugno 2021) E’ agli arrestiper omicidio colposo e naufragio ladi 21 anni, Clea Wuttke, che era alla guida del motoscafo che ieri pomeriggio asi è scontrato con quello di tre universitari comaschi, provocando la morte di Luca Fusi, 22 anni. Il provvedimento, disposto nella casa della sua famiglia a, è stato deciso dal pm Antonia Pavan per evitare un ritorno in patria della. La giovane era ai comandi del motoscafo battente bandiera, su cui c’erano dieci giovani connazionali e che ad alta velocità è andato a schiantarsi ...

