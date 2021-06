Scontro Grillo-Conte, la goccia che fa traboccare il vaso ha un nome e cognome (Di sabato 26 giugno 2021) La crepa più grossa nella frattura nata fra l’ex Presidente del Consiglio Conte e il fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo sarebbe riconducibile alla figura di Nina Monti, la nuova Casalino. Fra livori, risentimenti e cannonate mediatiche, c’è chi dice che quel matrimonio s’ha da fare comunque, e per forza, e chi parla di un ‘golpe anti-Grillo’ fallito Si riprende la scena sempre e comunque Belle Grillo, che torna a Roma per rimarcare il terreno davanti ai parlamentari. Il Movimento è roba sua, non di Conte, che “deve studiare e imparare che cos’è il Movimento”. Un po’ come quelle mamme ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 26 giugno 2021) La crepa più grossa nella frattura nata fra l’ex Presidente del Consiglioe il fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppesarebbe riconducibile alla figura di Nina Monti, la nuova Casalino. Fra livori, risentimenti e cannonate mediatiche, c’è chi dice che quel matrimonio s’ha da fare comunque, e per forza, e chi parla di un ‘golpe anti-’ fallito Si riprende la scena sempre e comunque Belle, che torna a Roma per rimarcare il terreno davanti ai parlamentari. Il Movimento è roba sua, non di, che “deve studiare e imparare che cos’è il Movimento”. Un po’ come quelle mamme ...

